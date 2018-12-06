شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "زراعة البرلمان" يطالب بإعادة تقييم أراضى وضع اليد التى تم البناء عليها من 50 عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب هشام الحصرى، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، ببيان عاجل لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية بشأن تقييم أراضى وضع اليد التى تم البناء عليها منذ أكثر من 50 عاما.

وأوضح الحصرى لـ"الخليج 365"، أن لجان التقييم يسعر هذا الأراضى بسعر اليوم على الرغم أن هذه الأراضى تم البناء عليها منذ أكثر من 50 عاما، والمبالغة فى التقييم سيقف حائلا أمام العديد من الأسر على الدفع، وهذا يعنى أزمة جديدة مشددا على ضرورة إعادة النظر فى تقييم أسعار هذه الأراضى مرة أخرى وأن يكون هناك فرق بين من تعدى على أراضى الدولة بشكل مباشر فى السنوات الأخيرة وشخص قام ببناء مسكن منذ عشرات السنين.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إلى أن الجميع مع عودة حق الدولة ووقف التعدى على الأراضى والضرب بيد من حديد لمنع هذه الظاهرة ولكن فى نفس الوقت لابد من تسعير عادل ليتسنى للمواطنين تقنين أوضاعهم.