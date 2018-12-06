صدى البلد - أحمد محرم احتجاجات السترات الصفراء تتسع لتشمل قضايا الرواتب والضرائب انفجار العنف في أحياء باريس الراقية يكشف حجم الخوف من الهبوط في السلم الاجتماعي ماكرون يدفع ثمن انحيازاته السياسية ومبادئ حملته الانتخابية شعبية الرئيس الفرنسي في أدنى مستوياتها منذ توليه المنصب ربما كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يأمل أن ينزع قراره تجميد رفع أسعار الوقود فتيل الاحتجاجات العنيفة التي تشهدها بلاده منذ أسابيع، لكن استمرار الاحتجاجات كشف أن قراره ذاك جاء متأخرًا أكثر من...

كانت هذه تفاصيل خبر ليس الوقود فقط.. احتجاجات السترات الصفراء تكشف ظاهرة اجتماعية خطيرة تهدد الغرب.. غياب الثقة بمؤسسات الدولة والمجتمع المدني يعيد السياسة إلى الشارع.. وفقدان الأمان الاقتصادي يهز استقرار أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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