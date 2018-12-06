مصراوي - كتبت - عايدة رضوان:
تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإثنين المقبل، إجراءات إعادة المحذوفين بشكل خاطئ من بطاقة التموين، وذلك وفقًا لبيانها الصادر أمس الأربعاء.
وأعلن اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق -في بيان أمس- أن عودة المحذوفين من بطاقات التموين ستتم على 3 مراحل طوال شهر ديسمبر الجاري، وفقًا لتاريخ تقديم طلب التظلم.
وأضاف مدكور أن الأولوية ستأتي لمن تقدم بطلب للتظلم إلى مكتب التموين في الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر، إذ ستتم إعادتهم في اليوم العاشر، فيما تأتي المرحلة الثانية لإعادة...
كانت هذه تفاصيل خبر التموين: هؤلاء سنعيدهم إلى بطاقات التموين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.