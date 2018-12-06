التموين: هؤلاء سنعيدهم إلى بطاقات التموين

مصراوي - كتبت - عايدة رضوان:

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، الإثنين المقبل، إجراءات إعادة المحذوفين بشكل خاطئ من بطاقة التموين، وذلك وفقًا لبيانها الصادر أمس الأربعاء.

وأعلن اللواء عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات والتوثيق -في بيان أمس- أن عودة المحذوفين من بطاقات التموين ستتم على 3 مراحل طوال شهر ديسمبر الجاري، وفقًا لتاريخ تقديم طلب التظلم.

وأضاف مدكور أن الأولوية ستأتي لمن تقدم بطلب للتظلم إلى مكتب التموين في الفترة من 1 إلى 9 ديسمبر، إذ ستتم إعادتهم في اليوم العاشر، فيما تأتي المرحلة الثانية لإعادة...