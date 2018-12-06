رئيس الوزراء السوري: سوريا في طريقها لتحقيق النصر على الإرهاب

أكد رئيس الوزراء السوري عماد خميس، خلال استقباله وفدا سلوفاكيا، إلى أن "سوريا في طريقها لتحقيق النصر على الإرهاب وعودة الأمان إلى جميع المناطق"، مشيراً إلى أن "الحرب الارهابية فشلت في النيل من سيادة سوريا واستقلال قرارها الوطني بفضل التفاف الشعب السوري حول جيشه وقيادته".
وشّدد خميس على "أهمية شرح حقيقة الحرب الإرهابية على الشعب السوري للرأي العام الأوروبي الذي تعرض لضخ إعلامي غربي ممنهج يقوم على التضليل وتزوير وتشويه الحقائق مبينا أهمية التعاون بين الأحزاب التقدمية وتبادل الخبرات في مختلف المجالات بما ينعكس إيجابا على مصالح شعوبها".
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