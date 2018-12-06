نصرالله: نتمنى التوفيق للفريق الذي يرسو عليه خيار الناخبين في نقابة المحررين

اشار عضو كتلة "التحرير والتنمية" النائب ​محمد نصرالله​ خلال الادلاء بصوته بإنتخابات ​نقابة المحررين​، الى اننا "نتمنى التوفيق للفريق الذي يرسو عليه خيار الناخبين".

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