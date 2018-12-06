اعتبر رئيس "​حزب التوحيد العربي​" ​وئام وهاب​ عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، ان "في ذكرى مولد المعلم الشهيد ​كمال جنبلاط​، أنير شمعة أستذكر من خلالها رجلا كان يمكنه رؤية الحق ولو فوق جبين عدوه، والخطأ ولو كان فوق جبينه".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب:أستذكر رجلا كان يمكنه رؤية الحق ولو فوق جبين عدوه والخطأ ولو كان فوق جبينه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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