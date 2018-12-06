اشارت ​قوى الامن الداخلي​ في بيان، الى انه "يتم تداول مقطع صوتي عبر تطبيق الواتس اب مفاده ان شخصين اقدما على الإنتحار ووفاة ثالث في منطقة صيدا نتيجة تناولهم حبوب تسمى الفراولة لها طعم السكاكر، ان هذا الخبر غير صحيح". اضافت "يرجى ممن وصله هذا التسجيل الصوتي اعادة ارسال التوضيح الى مصدره لوضع حد لهذه الشائعة".

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: لا صحة للمعلومات عن انتحار شخصين ووفاة ثالث في صيدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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