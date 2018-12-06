مراقبو وزارة الاقتصاد قرروا مصادرة مولد في منطقة مارون مسك الشياح

قرر مراقبو ​وزارة الاقتصاد​ مصادرة مولد باسم فرحات في منطقة مارون مسك ​الشياح​، وذلك لعدم التزامه المهلة القانونية وتشغيله من قبل البلدية الى حين استكمال تركيب العدادات.

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