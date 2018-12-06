سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى بتفجير سيارة مفخخة بمدينة جابهار الايرانية

افادت قناة "الجزيرة" عن "سقوط 3 قتلى وعدد من الجرحى في ​تفجير​ ​سيارة مفخخة​ في مدينة جابهار جنوب شرقي البلاد". ولفتت وسائل إعلام إيرانية إلى أن " من بين القتلى قائد شرطة المدينة".

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