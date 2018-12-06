لخلافات مع زوجها.. ربة منزل شابة تحاول الانتحار بــ"الحبة القاتلة"

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:
حاولت ربة منزل الانتحار اليوم الخميس، بتناول فرص مبيد حشري لحفظ الغلال "الحبة القاتلة"، بسبب خلافات مع زوجها، بقرية درشاي، مركز الدلنجات، بمحافظة البحيرة.
استقبل مستشفى الدلنجات العام "شيماء.ع.ع" 24 سنة - ربة منزل مصابة بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة، ولا يمكن استجوابها، وجرى تحويلها لمركز السموم بمستشفى إيتاي البارود العام وحجزها تحت الملاحظة.
بسؤال والدها "عبدالحميد.ع .م" 57 سنة - موظف ومقيم بذات الناحية، قرر بتناول نجلته المذكورة قرص مبيد حشري خاص بحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب خلافات أسرية بينها وزوجها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.
حرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.
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