سداد 25 % من قيمة أراضي وضع اليد لـ45 مزارعًا في الفرافرة

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن رئيس مركز الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اللواء محمد الفحام، اليوم الخميس، عن انتهاء مراجعة ملفات 45 حالة وضع يد وتقنينها بمركز الفرافرة.

وأكد الفحام، الاتفاق بين محافظ الإقليم، اللواء محمد الزملوط، وأصحاب هذه الملفات على سداد 25 % من قيمة الأرض خلال الفترة الحالية لتسليمهم العقود الخاصة بملكية الأرض.

وأضاف رئيس مركز الفرافرة، أنه جرى إرسال 211 ملفًا من ملفات واضعي اليد بالمركز وقراه، إلى لجنة البت في ديوان عام المحافظة، وذلك بعد وصول الخرائط المساحية الخاصة بهذه الأراضي من المساحة العسكرية، لمراجعة هذه الملفات وتقنين وضعها.