حدث في مثل هذا اليوم December 6, 2018

أحداث سياسية وعامة 1240 - المغول يتمكنون من السيطرة على كييف. 1877 - صدور العدد الأول من «صحيفة واشنطن بوست» الأمريكية. 1884 - الإمام محمد عبده يصل إلى تونس ويلتقي بعلماء جامع الزيتونة في رحلة استغرقت أربعين يومًا. 1917 - إعلان استقلال فنلندا عن روسيا بعد الثورة البلشفية سنة 1917. 1941 - الاتحاد السوفييتي يبدأ هجومه المضاد ضد ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية. 1956 - القوات الجنوب أفريقية تعتقل نيلسون مانديلا و156 من رفاقه بسبب نشاطاتهم السياسية المناهضة لنظام الفصل العنصري. 1971 - الإمارات العربية المتحدة تنضم إلى جامعة الدول العربية. 1980 - افتتاح أول أكاديمية للطب العسكري في الشرق الأوسط وذلك في القاهرة. 1990 - الإعلان عن تأسيس حركة مجتمع السلم «حمس» في الجزائر بزعامة محفوظ نحناح. مواليد 846 - الإمام الحسن العسكري، الإمام الحادي عشر للشيعة الاثنا عشرية. 1285 - الملك فرناندو الرابع، ملك مملكة قشتالة. 1421 - الملك هنري السادس، ملك إنجلترا. 1478 - بالداساري كاستيليوني، دبلوماسي ومؤلف إيطالي. 1531 - فسبازيانو غونزاغا، نبيل دبلوماسي وكاتب إيطالي. 1778 - لويس جوزيف غي ـ لوساك، عالم كيمياء وفيزياء فرنسي. 1823 - ماكس مولر، مستشرق ألماني. 1898 - غونار ميردل، اقتصادي سويدي حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1974. 1904 - إيف كوري، كاتبة فرنسية. 1915 - عبد الغني النجدي، ممثل مصري. 1917 - كمال جنبلاط، مفكر وزعيم سياسي لبناني. 1920 - جورج بورتر، عالم كيمياء بريطاني حاصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1967. وفيات 346 - القديس نقولا، أسقف يوناني. 762 - محمد النفس الزكية، ثائر اسلامي على الحكم العباسي. 1126 - ابن رشد الجد، من كبار فقهاء دولة المرابطين. 1185 - الملك ألفونسو الأول، ملك مملكة البرتغال. 1889 - جيفيرسون ديفيس، الرئيس الوحيد للولايات الكونفدرالية الأمريكية. 1892 - إيرنست فيرنر فون سيمنز، مخترع ألماني. 1961 - فرانز فانون، طبيب نفسي وفيلسوف فرنسي. 1976 - جواو جولارت، رئيس البرازيل الرابع والعشرون. 1990 - تونكو عبد الرحمن، رئيس وزراء ماليزيا. 1991 - ريتشارد ستون، اقتصادي بريطاني حاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية عام 1984.

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