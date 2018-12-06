عبر عدد من زوار مستشفى كبير عن استيائهم من عدم وجود مصلى للمرافقين والزوار، وكشف البعض منهم حسب صحيفة السوداني أن إدارة المستشفى قامت بهدم المسجد من أجل بناء عنابر جديدة بمواصفات عالمية ولم تحاول مجدداً بناء مصلى آخر، مشيرين إلى أن الصلاة تتم تحت ظل الأشجار الموجودة بالمستشفى. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى كبير يهدم مسجداً لبناء عنابر للمرضى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة كوش نيوز وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي كوش نيوز ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .