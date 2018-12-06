بعد أطلاق النار عليه.. رجل أعمال يطلب من القائد الأعلى للقوات المسلحة رفع الحصانة عن نظاميين

تحصلت مصادر موثوقة على تفاصيل جديدة عن قيام قوة نظامية بإطلاق النار على رجل الأعمال الشهير بـ”الجعلي” وتعرض أحد مرافقيه لإصابة وذلك بسوق الموردة بأم درمان .

وقال الجعلي إن عربة (تاتشر) بالرقم (8258) (خ أ ف) بلون بني على متنها ستة أشخاص كانت قد أطلقت عليه نحو (30) طلقة أثناء تواجده ومرافقيه داخل سيارته بسوق الموردة بأم درمان ونتج عنها إصابة أحد مرافقيه بثلاث طلقات .

وأوضح أن فرداً من القوة أدلى بمعلومات كاذبة بأنه تاجر سلاح، وأن سيارته مسروقة من ليبيا، وأن القوة في أعقاب القبض عليه أحالته الى لجنة السلاح والسيارات غير المقننة بولاية الخرطوم بعد أن تمت سرقة هاتفه الجلاكسي ومبلغ (10) ألاف جنيه .

وأتضح لاحقاً من خلال المستندات أن السيارة تم إحضارها من سوريا وتمت جمركتها في مدينة بورتسودان الى جانب أن السلاح مرخص، وأضاف أنه دون بلاغاً بالرقم (2328) لدى قسم أم درمان جنوب باستعمال القوم المفرطة وإشانة السمعة والسرقة والإرهاب وتقديم بيان كاذب الى جانب الحجز غير المشروع والشروع في القتل .

وطالب “الجعلي” وبحسب صحيفة المجهر، القائد الأعلى للقوات المسلحة برفع الحصانة عن المتهمين لتقديمهم للمحاكمة .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)