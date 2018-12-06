(شركة) تخصص محلات تجارية بالمجان لتجار سوق أم درمان المتضررين

أعلنت شركة أولاد شندي المتحدة، عن تخصيص محال تجارية مجانية لكل المتضررين من حريق سوق أم درمان أو من إعادة تنظيم السوق، وذلك لفترة تتراوح بين 3-4 أشهر.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة د. حسب الرسول محمد أحمد، في تصريح صحفي أمس حسب صحيفة السوداني، إن المحال المخصصة للمتضررين توجد بموقع الشركة الجديد شرق البوستة أم درمان، داعياً أصحاب الأعمال بالسودان المساهمة في رفع الضرر عن المنكوبين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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