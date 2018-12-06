اختصاصيو التخدير يهددون بالتوقف عن العمل

هدد إختصاصيوا التخدير بالتوقف عن العمل حال عدم التراجع عن التعديلات التي تمت بلائحة المؤسسات العلاجية الخاصة من قبل وزارة الصحة ، وبولاية الخرطوم دون مشاورتهم ، واستهجن الإتحاد المهني التخصصي للتخدير هذه التعديلات ووصفها بالمجحفة وقال إنها حرمتهم من ممارسة العمل في القطاع الخاص ، (مراكز جراحات اليوم الواحد) .

وقال رئيس الإتحاد ، محمد عيسى ، في تعميم صحفي إن عدم استجابة الأجهزة التنفيذية بوزارة الصحة اضطرهم للاستنجاد بمجلس تشريعي الخرطوم .

وأضاف عيسى أن لائحة العام 2011 كانت تنص فيما يلي الضوابط والتجهيزات اللازمة لإجراء جراحة اليوم الواحد بأنه (يجب أن لا يقل مؤهل من يقوم بإجراء العملية تحت التخدير بأنواعه المختلفة عن اختصاصي تخدير أو أختصاصي ثاني تخدير أو تقني تخدير) بحسب صحيفة آخر لحظة ، وتم حرماننا من هذا الحق في التعديل الأخير دون مسوق أو مشورة وهو (ظلم كبير لن نسكت عليه) وسنلجأ للمحكمة الدستورية إذا لم يتم إنصافنا بالمجلس التشريعي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)