وزير أسبق: استيراد (50) ألف سيارة وراء أزمة الوقود

كشف رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ، علي محمود، عن حجم السيارات التي تم استيرادها وأنهت إجراءاتها الجمركية خلال العام الحالي.

وقال إنها بلغت (50) ألف سيارة ، مشيراً إلى أنها تسببت في أزمة الوقود التي تعاني منها البلاد.

وأضاف: ( البلاد تعاني من أزمة وقود والدولة تسمح بدخول السيارات بهذا الحجم) .

وانتقد محمود خلال حديثه في جلسة البرلمان حول تقرير بيان وزارة المالية ، زيادة السعر التأشيري للدولار من “18” إلى “47” جنيهًا.

ولفت إلى أن ذلك يتطلب تعديل الموازنة لأن السعر جاء فيها بـ(18) جنيهًا، ولا يمكن أن يعدل إلا بتعديل الموازنة.

وأكد رئيس اللجنة أن الدولة تعاني من عمليات التهريب لدول الجوار بحسب صحيفة آخر لحظة ، وقال أن أسعار المواد البترولية في السودان أقل منها عدا مصر وليبيا .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)