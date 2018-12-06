لتأثيره على (العدالة) محاكمة شقيق المتهم باغتصاب وقتل طفلة البسابير

حاكمت محكمة الأسرة والطفل ببحري، شقيق المتهم في قضية اغتصاب وقتل طفلة البسابير بولاية نهر النيل لإدانته بالتأثير على سير العدالة وذلك بعد أن ثبت بأنه دون عبارات في ورقة حرض فيها شقيقه المتهم بالاغتصاب على عدم اعترافه بارتكاب الجريمة .

وأصدرت ذات المحكمة حكماً بالغرامة (1000) جنيه وبالعدم السجن لشهر وذلك في مواجهة شقيق المتهم باغتصاب وقتل طفلة البسابير وفي حال عدم دفع الغرامة السجن لشهر، وأدانت المحكمة المتهم بمخالفة نص المادة 115 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالتأثير على سير العدالة .

وعلمت مصادر صحيفة الإنتباهة من مصادها المقربة بأن النيابة المختصة وأثناء تحريها مع المتهم الأساسي باغتصاب طفلة البسابير ضبطت بحوزته ورقة وبفحصها والتدقيق فيها تبين بأن مدون فيها عبارات تشير الى عدم اعترافه بواقعة أرتكاب الجريمة .

وحينها أرسلت النيابة المختصة الورقة المدون عليها العبارات الى الفحص المختبري بالمعامل الجنائية وأتضح بأن خط مدون العبارة شقيق المتهم باغتصاب طفلة البسابير، ليتم في المقابل إيقافه بواسطة السلطات وتحريك إجراءات قانونية في مواجهته وعقب إكمال التحريات أحيل للمحكمة التي نظرت في البلاغ وفصلت فيه .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)