مصادر دبلوماسية: لن نكشف خططنا لسلامة الرهائن السودانيين بليبيا

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة وجود اتصالات مكثفة على مستوى رفيع ، بين وزارتي الخارجية السودانية والليبية ، بشأن الرعايا السودانيين المحتجزين بليبيا من أجل إطلاق سراحهم .
وقالت المصادر الدبلوماسية أن وزارة الخارجية تكثف من جهودها مع نظيرتها الليبية ، من أجل إطلاق سراح السودانيين .
وأضاف المصدر: (لن نكشف عن خططنا من أجل سلامة الرهائن).
وتشير متابعات بحسب صحيفة التيار إلى أنه تم اختطاف 8 شباب سودانيين يعملون في منجم (كلنج الكركار) غربي مدينة (سبها) الليبية منذ ثلاثة أسابيع .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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