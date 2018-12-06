مصادر دبلوماسية: لن نكشف خططنا لسلامة الرهائن السودانيين بليبيا

كشفت مصادر دبلوماسية رفيعة وجود اتصالات مكثفة على مستوى رفيع ، بين وزارتي الخارجية السودانية والليبية ، بشأن الرعايا السودانيين المحتجزين بليبيا من أجل إطلاق سراحهم .

وقالت المصادر الدبلوماسية أن وزارة الخارجية تكثف من جهودها مع نظيرتها الليبية ، من أجل إطلاق سراح السودانيين .

وأضاف المصدر: (لن نكشف عن خططنا من أجل سلامة الرهائن).

وتشير متابعات بحسب صحيفة التيار إلى أنه تم اختطاف 8 شباب سودانيين يعملون في منجم (كلنج الكركار) غربي مدينة (سبها) الليبية منذ ثلاثة أسابيع .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)