بالفيديو .. تنصيب الفنان طه سليمان سفيراً للنوايا الحسنة لمرض السكري

شارك النجم طه سليمان جمهوره بوسائل التواصل الاجتماعي لحظة تنصيبه سفيراً للنوايا الحسنة للسكري من قبل الاتحاد السوداني للسكري.

وكان قد اختار الاتحاد السوداني للسكري ممثلاً في جمعية السكري السودانية، والجمعية السودانية لسكري الأطفال، ومنظمة تعزيز برنامج السكري، ومنظمة رعاية مرضى السكري.. الفنان طه سليمان سفيراً للنوايا الحسنة للسكري، وذلك وسط احتفال كبير استضافته قاعة الصداقة، بحضور وزير الدولة بالصحة اللواء ركن دكتور صيدلي سعاد الكارب، والسيد وزير الصحة بولاية الخرطوم دكتور مأمون حميدة، وبروفيسور عبد العظيم كبلو، رئيس الاتحاد السوداني للسكري، وبروفيسور محمد أحمد عبد الله نائب الاتحاد، وبروفيسور محمد علي التوم الأمين العام للاتحاد.

وبحسب متابعات صحيفة أخبار الخليج 365، جاء اختيار الفنان طه سليمان، لأهمية الدور المجتمعي الذي يقوم به في تسليط الضوء على هذه القضايا، ولإرسال رسائل توعية لتحريك المجتمع نحو النهج الصحي في الحياة والتي تحد من مخاطر هذه الأمراض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)