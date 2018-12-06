كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أوكرانيا تختبر صاروخا مجنحا جديدا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشر رئيس مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني ألكسندر تورتشينوف فيديو لاختبارات لصواريخ مجنحة جديدة على شبكة الإنترنت.
وقال رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية إن القذيفة التي أطلقت من منطقة أوديسا أصابت الهدف البحري على مسافة 280 كيلومترا. وتمت مراقبة تحليق الصاروخ من الجو وموقع على جزيرة سنيك.
ويبدو من الفيديو، أن طول الصاروخ يبلغ حوالي 3 أمتار وذيله القابل للطي.
واختبرت أوكرانيا بالقرب من أوديسا، نسخة حديثة من منظومة الدفاع الجوي السوفيتي القصيرة المدى "إس-125".
وكان قد أعلن نائب رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اللواء روديون تيموشينكو، في وقت سابق أن وزارة الدفاع تنوي تنظيم إطلاق صواريخ تدريبي على أهداف بحرية.
ونقلت القناة الأوكرانية "112 أوكرانيا" عنه: "نخطط في المستقبل القريب في شهر ديسمبر، بإطلاق الصواريخ من منظومات "إس-125 2-دي1" على أهداف بحرية وسطحية. وستنفذ المنظومات مهام حماية المجال الجوي للدولة والدفاع في البحر".
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