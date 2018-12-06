كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل قائد شرطة مدينة تشابهار الإيرانية نتيجة تفجير سيارة ملغومة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الخميس، نقلاً عن مسؤول، أن عبوة ناسفة انفجرت في مدينة تشابهار الساحلية في جنوب إيران، مضيفاً أن الانفجار أدى إلى مقتل 3 على الأقل وخلف إصابات كثيرة.

كما أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل قائد شرطة المدينة ومواطنين اثنين بعملية انتحارية.

وصرح حاكم المدينة، رحمدل بامري، حاكم مدینة جابهار أن مسلحين هاجموا مقر شرطة تشابهار بسیارة تحمل مواد متفجرة.

ومن جانب آخر، قال مصدر مطلع إن "الانفجار نجم عن هجوم انتحاري على مقر الشرطة في مدينة تشابهار".

وذكرت وكالة إيران للأنباء أن دوى صوت الانفجار في أرجاء المدينة، تلاه صوت إطلاق نار كثيف في المنطقة التي وقع بها الانفجار في مدينة تشابهار.