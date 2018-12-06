كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول فيديو لانفجار مدينة تشابهار الساحلية بإيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قتل ثلاثة أشخاص في هجوم نفذ بسيارة مفخخة بمدينة تشابهار الساحلية جنوب شرقي إيران، اليوم الخميس، بحسب وسائل إعلام إيرانية. وقالت قناة "برس تي في" الإيرانية إن "ثلاثة أشخاص قتلوا وجرح آخرون في هجوم إرهابي بمدينة تشابهار الساحلية". فيما أفادت وكالة "إيرنا" الرسمية، نقلا عن مصدر مطلع، بأنه "یحتمل أن یكون الهجوم انتحاريا علي مقر الشرطة فی تشابهار"، وأن "أصوات إطلاق النار سمعت من مقر الشرطة". ونقلت الوكالة كذلك عن رحمدل بامری حاكم مدینة تشابهار أن "الإرهابیین هاجموا مقر شرطة تشابهار بسیارة تحمل مواد متفجرة". 🎥🚨 شهادت سه تن از هموطنان در حادثه #تروریستی چابهار.



🔻اولین فیلم از لحظات اولیه انفجار امروز در #چابهار.



🔻خبرهای اولیه از #شهادت حداقل سه تن و زخمی شدن چند نفر دیگر حکایت دارد. pic.twitter.com/tPb9IRND52 — Rajanews | رجانیوز (@rajanewstwt) December 6, 2018

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