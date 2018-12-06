كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انفجار في مدينة تشابهار الساحلية جنوبي إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة بمدينة تشابهار جنوب إيران.

وأعلن التلفزيون الإيراني، أن الانفجار في مدينة تشابهار قتل 3 على الأقل وخلف إصابات كثيرة.



