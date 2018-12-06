كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التلفزيون الإيراني: الانفجار في مدينة تشابهار قتل 3 وخلف إصابات كثيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، اليوم الخميس، بانفجار عبوة ناسفة بمدينة تشابهار جنوب إيران.
وأعلن التلفزيون الإيراني، أن الانفجار في مدينة تشابهار قتل 3 على الأقل وخلف إصابات كثيرة.
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