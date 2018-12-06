كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أمير قطر يجري أكبر تغيير وزاري بالدوحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرى أمير قطر تميم بن حمد، أكبر تعديل وزاري فى تاريخ دويلة الإرهاب، لتحسين صورته أمام الشعب القطرى، حسبما ذكرت "قطر يليكس"، التابعة للمعارضة القطرية.

ونشرت قطر يليكس، "فيديو" تحت عنوان "تخبط الدوحة.. الأفعى تأكل أولادها"، مضيفة خسائر اقتصاد قطر دفعت تميم لاتخاذ قرارات كشفت ارتباكه، حيث البحث عن كبش فداء لتحسين صورته أمام الشعب، فأجرى أكبر تعديل وزارى فى تاريخ دويلة الإرهاب، وكان عبد الله بن سعود، رئيس الأسواق المالية أولى الضحايا، حيث حمله تميم مسئولية هروب المستثمرين وانهيار البورصة، كما دفع محمد السادة وزير الطاقة فاتورة سياسيات التذلل، حيث عرضت الإمارة لانتقادات دولة بسبب عقود احتكار الغاز.

وضمت القائمة حسن المهندى وزير العدل فأطيح به حيث فشل فى إدانة الدول الأربعة بسبب إجراءات المقاطعة، بينما لم يفلت أحمد بن جاسم وزير الأقتصاد، من مقصلة العزل، حيث أطاح به للتغطية على الغزو التركى لأسواق الدوحة، كما أقصى محمد الرمحى وزير البلدية والبيئة عن منصبه، حيث حاول تدارك فشله فى مواجهة موجة الأمطار الغزيرة.