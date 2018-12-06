كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| طائرة الرئيس للبيع في المكسيك أعلنت الرئاسة المكسيكية عرض طائرة الرئيس للبيع. ويرى الرئيس المكسيكي الحالي ذو التوجه اليساري أن الحكومات السابقة أسرفت وشابها الفساد، وقرر بيع 60 طائرة حكومية و 70 مروحية. وكانت المكسيك اشترت الطائرة الرئاسية عام 2012 مقابل 218 مليون دولار، بحسب موقع بي بي سي. وستغادر الطائرة المكسيك نهائيا إلى كاليفورنيا في الولايات المتحدة بانتظار مشتر جديد.

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