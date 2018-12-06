“صحيفة إسرائيلية نقلا عن مسؤول في الإدارة الأمريكية: واشنطن تضغط على 9 دول عربية ضمنها المغرب للتصويت على مشروع يدين “حماس”

قبيل التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مشروع قرار يدين حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، نشرت الصحافة الإسرائيلية معطيات جديدة عن “ضغط” أمريكي على دول عربية من بينها المغرب، من أجل التصويت لصالح المشروع.

ونقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، عن مسؤول في الإدارة الأميركية قوله إن واشنطن تمارس ضغوطا على تسع دول عربية، من أجل التصويت يومه الخميس، لصالح المشروع المدين لحماس، في وقت تحشد فيه الحركة دعما دوليا لصالحها.

وأوردت الصحيفة ذاتها، أن مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، وجه رسالة في هذا الخصوص، إلى دبلوماسيين من المغرب وسلطنة عمان والبحرين والأردن والسعودية والكويت والإمارات ومصر وقطر، مؤكدا فيها على أن المشروع مهم “لإدانة ما تقوم به حماس”.

وفي ذات السياق، يخوض مجموعة من قياديي الحركة، جولة دولية انطلقت من تركيا وشملت عددا كبيرا من الدول، من أجل حشد الدعم ضد المشروع الذي تسعى دول معادية للحركة لاستصداره يومه الخميس من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

يشار إلى أن عددا من قيادات حركة المقاومة الإسلامية حماس، يزورون المغرب باستمرار دون أي منع من السلطات المغربية، آخرهم سامي أبو زهري، الناطق الرسمي باسم الحركة، والذي زار الرباط قبل أشهر، فيما لم تعلن المملكة عن موقفها من الطلب الأمريكي المفترض، بخصوص التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة.