قتلى وجرحى جراء تفجير مفخخة في إيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتل 3 أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح متفاوتة صباح اليوم الخميس، جراء تفجير سيارة في مدينة تشابهار جنوب شرقي إيران، وتبادل مجموعة من المسلحين إطلاق النار مع أفراد الشرطة عقب تفجير السيارة. بحسب ما أفاد التلفزيون الحكومي بطهران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن سيارة مفخخة انفجرت في مدينة تشابهار الإيرانية وسط أنباء عن سقوط ضحايا، حيث استهدف التفجير مركزا للشرطة، فيما وردت أنباء ء عن مقتل قائد شرطة المدينة نتيجة تفجير السيارة.

ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية، عن مساعد محافظ سیستان وبلوشستان للشؤون الأمنية الإيرانية محمد هادي مرعشي قوله: "سمع في ساعات الصباح دوي انفجار قنبلة في أحد شوارع تشابهار، حيث وصلت قوى الأمن الداخلي وفرق الإغاثة إلى موقع الانفجار".