مصر: مصطفى عسل يتأهل للدور الثالث ببطولة بلاك بول

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق لاعب الإسكواش المصري، مصطفى عسل، نجاحا كبيرا في التأهل للدور الثالث من منافسات بطولة بلاك بول المفتوحة، أمس الأربعاء، المقامة في الفترة الحالية بالعاصمة المصرية، القاهرة، خلال الفترة من 3-9 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.

وفاز عسل على الإنجليزي، ديكلان چيمس، بالنتيجة 3-2 في الأشواط، بواقع "15-13، 4-11، 3-11، 12-10 و11-8"، في مباراة استمرت 89 دقيقة.

تجدر الإشارة إلى أن مجموع جوائز بطولة بلاك بوك المفتوحة للإسكواش يبلغ 180 ألف دولار.