سواريز: برشلونة يمتك النجوم وليس هناك حاجة للذهاب للخارج

القدس - بواسطة محمد عز العرب - غمرت السعادة لاعب نادي برشلونة الإسباني دينيس سواريز، أمس الأربعاء، بعد تسجيله هدفين في مباراته أمام كالتورال ليونيسا.

وقال سواريز في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "أنا سعيد بالمباراة والأهداف، سعيد للأشخاص الذين يلعبون بشكل أقل. سعيد أيضًا لأولئك الذين لعبوا للمرة الأولى، قضيت عامًا في الفريق الثاني وأعرف ما هو الوضع".

وأكد أن "هناك الكثير من المستويات في الأكاديمية، وليس هناك حاجة للذهاب للخارج عندما يكون لدينا هذه المستويات، أريد أن ألعب بأكبر قدر ممكن".

وأضاف سواريز: "لقد هنأت ريكي بويغ لأنه يشارك معنا لأول مرة، ما زال صغيرًا وتدرب معنا طوال الموسم. سعيد جدًا لأنه صديق جيد لي، نريد تشجيعه على الاستمرار في العمل والقتال، إنه يمتلك الجودة والنوعية ليكون في الفريق الأول مثل ألينيا، عندما يكون هناك الكثير من المستويات في الأكاديمية يجب أن يتم الرهان عليهم".

وختم بالقول إن "شعوري كان رائعا، هذه المباراة بمثابة الاختبار وأعتقد أنني نجحت به، ولكن دعونا نرى ما إذا كنت سألعب يوم السبت، القرار دائمًا للمدرب، لا أحصل على الدقائق التي كنت أرغب بها، أنا أريد اللعب فقط، أعتقد أنني أعمل بشكل جيد وهدفي الوحيد هو لعب المزيد".

يذكر أن شومي أيضًا كان سعيدًا بأول مشاركة مع الفريق الأول، وقال إنه "من الرائع اللعب هنا مع هؤلاء الأشخاص، لقد كانت تجربة لا تنسى، أنا ممتن للغاية لهذه الدقاق".