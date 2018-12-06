اعتقالات بالضفة وجرحى بمواجهات في مخيم جنين

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الخميس، حملة دهم وتفتيش في مناطق مختلف بالضفة الغربية المحتلة، تم خلالها اعتقال 14 فلسطينيا، فيما اندلعت مواجهات بين شبان وجنود الاحتلال في مخيم جنين أسفرت عن إصابة 4 شبان بجروح.

ووفقا لبيان صادر عن جيش الاحتلال، فإن جنوده اعتقلوا 14 فلسطينيا جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بزعم ضلوعهم في أعمال مقاومة شعبية ضد جيش الاحتلال والمستوطنين.

في محافظة الخليل، اعتقل جنود الاحتلال 5 مواطنين بينهم شقيقان خلال حملة دهم وتفتيش لمنازل في المحافظة، فيما صادر الجنود مركبة أحد المواطنين.

وذكر شهود عيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت المواطنين نور الدين محمد سلهب، واياد ناجي الأطرش من الخليل، والشقيقين لؤي ومحمود السعدة من بلدة حلحول، والفتى حمزة البدوي من مخيم العروب.

في شمال الضفة الغربية، أصيب 4 شبان بالرصاص الحي فيما اعتقال آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم جنين.

ووفقا لشهود عيان، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المخيم وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أسفرت عن إصابة 4 شبان بالرصاص الحي.