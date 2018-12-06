أدرعي يكتب الى الحريري بالعامية اللبنانية

الخليج 365/ بغدادوجه المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي رسالة إلى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، دونها على "تويتر" بالعامية اللبنانية.

وكتب أدرعي: "أنت قلت هيدي الإشياء عن القرار 1701 من زمان، ونحنا بدنا نصدقك عنجد، بسّ المشكلة هي إنو حزب الله بعدو بيكزب عليك وعلى اللبنانيين".

وأضاف: "فوق الأرض يكذبون، وتحت الأرض يحفرون"، في إشارة إلى النفق الذي تم اكتشافه صباح الثلاثاء الماضي، ويمتد من داخل كفر كلا اللبناني إلى الأراضي الإسرائيلية.



وكان الجيش الإسرائيلي قد نشر مقاطع فيديو قال إنها لأنفاق عثر عليها على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، تظهر أشخاصا يتحركون داخلها، أكد أنهم تابعون لحزب الله اللبناني.