مقتل ثلاثة أشخاص وإصابات كثيرة بانفجار جابهار

الخليج 365/ بغداد
قُتل ثلاثة أشخاص وإصيب عدد كبير من الأشخاص بالانفجار الذي وقع صباح اليوم الأربعاء في جابهار جنوب شرقي إيران.
ووقع صباح اليوم الأربعاء (6 كانون الأول 2018)، انفجار في مدينة جابهار جنوب شرقي إيران.
قُتل ثلاثة أشخاص وإصيب عدد كبير من الأشخاص بالانفجار الذي وقع صباح اليوم الأربعاء في جابهار جنوب شرقي إيران.
وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، بحسب وكالة أنباء "الأناضول"، أن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب عدد كبير من الأشخاص جراء تفجير في جابهار.
ووقع صباح اليوم الأربعاء (6 كانون الأول 2018)، انفجار في مدينة جابهار جنوب شرقي إيران.
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