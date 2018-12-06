صور اولية للتفجير في ايران

الخليج 365/ بغدادذكرت وسائل اعلامية ايرانية، ان انفجارا كبيرا هز مدينة جابهار جنوب شرقي ایران، واسفر عن سقوط ضحايا.

وقال مصدر مطلع بجابهار في اتصال مع "إرنا"، إنه یحتمل ان یكون هجوما انتحاریا على مقر الشرطة في جابهار".

واضاف المصدر الذي لم یذكر اسمه "اصوات إطلاق النار سمعت من مقر شرطة جابهار".



