انفجار كبير في مدينة جابهار جنوب شرقي ايران



أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الخميس، بسماع دوي انفجار كبير في ميناء جابهار جنوب شرقي إيران. الخليج 365/ بغدادأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا"، الخميس، بسماع دوي انفجار كبير في ميناء جابهار جنوب شرقي إيران. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع أنه یحتمل أن یكون هجوماً انتحارياً على مقر الشرطة فی جابهار. واضاف المصدر، بحسب "إرنا" أن اصوات إطلاق النار سمعت من مقر شرطة جابهار. من جانبه، قال حاكم مدينة جابرها رحمدل بامري، إن "الارهابیین هاجموا مقر شرطة جابهار بسیارة تحمل مواد متفجرة".





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