انت الان تتابع الأمم المتحدة: لا لقاءات بين حكومة اليمن والحوثي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٤٤ ص

أطفال اليمن

تستبعد الأمم المتحدة التي ترعى مشاورات بين الأطراف اليمنية بمدينة ستوكهولم السويدية عقد لقاءات مباشرة بين الوفدين (الحكومة اليمنية والحوثيين) في المرحلة الأولى من المفاوضات إلا أنها تعلق آمالا على نجاحها في سبيل إنهاء الأزمة اليمنية، وقال مصدر بالأمم المتحدة: "إنه من المستبعد أن يلتقي الجانبان مباشرة في المحادثات، وإن مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن سيقوم هو وفريقه بجولات مكوكية بينهما في المشاورات التي ستكون الأولى منذ 2016، وذلك بحسب تصريح نقلته قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الخميس.

وتوجه المبعوث الأممي إلى اليمن بالشكر للسويد لاستضافتها المشاورات، وللحكومة الكويتية لتسهيل سفر وفد الحوثيين من صنعاء إلى ستوكهولم.من جانبه، توقع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، ألا تكون المحادثات سهلة أو سريعة، في حين، رحبت أمريكا، بمحادثات السلام اليمنية المرتقبة واصفة