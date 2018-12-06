انت الان تتابع مصر تشارك في مؤتمر تنمية تجمع دول الساحل الخمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٦ ص

وزير الخارجية سامح شكري

وصل نائب وزير الخارجية للشؤون الإفريقية السفير حمدى سند لوزا، إلى نواكشوط فجر اليوم الخميس، في زيارة لموريتانيا يترأس خلالها وفد مصر إلي مؤتمر المانحين للتنمية تمجمع دول الساح الخمس الذي يضم موريتانيا ومالي وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو، والذي تبدأ فعالياته في وقت لاحق اليوم بالعاصمة الموريتانية، وقال خالد زاهر قنصل مصر لدى موريتانيا، إن المؤتمر -الذي يشهد مشاركة عربية ودولية هامة- سيبحث البعد التنموي لدول الساحل من خلال مناقشة 40 مشروعا من المشروعات ذات الأولوية المطروحة من قِبل السكرتارية الدائمة للتجمع الذي يتخذ من العاصمة الموريتانية مقرا له.

وأضاف زاهر، في تصريحات له، اليوم، أن المشاركة المصرية في المؤتمر تترجم الدعم الكامل لدول الساحل الإفريقي من خلال تقديم المساعدات الإنسانية واللوجيستية، وتنظيم دورات تدريبية في المجالات ذات الاحتياج لدول الساحل الخمس عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، إضافة لمساعدة تلك الدول في مجابهة خطر الإرهاب