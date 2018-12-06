ضبط 22 عراقيا وسوريا داخل شاحنة قرب الحدود النمساوية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٣٣ ص
ضبطت الشرطة النمساوية، اليوم الخميس، 22 عراقيا وسوريا داخل شاحنة رومانية بالقرب من الحدود الشرقية للبلاد مع المجر، وفور ضبطهم طلبوا حق اللجوء، وقالت شرطة بورجنلاند النمساوية، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز، «إن شاحنة تحمل لوحة تسجيل رومانية توقفت بإحدى القرى الواقعة على الحدود مع المجر، وأن الجنود الذين أوقفوا الشاحنة رصدوا بداخلها 13 رجلا وسيدتين وطفلا يبلغ من العمر نحو ثلاث سنوات جميعهم من العراق، إلى جانب ستة رجال آخرين من سوريا بالقرب من الحدود النمساوية».
وأضافت الشرطة، أنها ألقت القبض على سائق الشاحنة الروماني الذي يبلغ من العمر 40 عاما واحتجزت الشاحنة، موضحة أن هؤلاء الأشخاص لم تكن بحوزتهم أية أوراق تدل علي هويتهم غير أنهم طالبوا جميعا فور رصدهم بحق اللجوء. وأعلنت الحكومة النمساوية، في وقت سابق، أنها ستضع شروطا محددة خاصة بالهجرة والإقامة، واصفة إياها
وأضافت الشرطة، أنها ألقت القبض على سائق الشاحنة الروماني الذي يبلغ من العمر 40 عاما واحتجزت الشاحنة، موضحة أن هؤلاء الأشخاص لم تكن بحوزتهم أية أوراق تدل علي هويتهم غير أنهم طالبوا جميعا فور رصدهم بحق اللجوء.
وأعلنت الحكومة النمساوية، في وقت سابق، أنها ستضع شروطا محددة خاصة بالهجرة والإقامة، واصفة إياها بأنها صعبة جدا، ومن شأنها الحد من موجات الهجرة إليها والإقامة فيها، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز.
جاء ذلك في مشروع قانون أعدته الحكومة، إذ يقضي بتقليص حجم الخدمات الاجتماعية للمهاجرين وضرورة إتقان اللغة الألمانية بعية الحصول على حق الإقامة والتمتع بالضمانات الاجتماعية.
وينص القانون المقترح على تقليص الراتب الشهري للاجئين من 863 يورو إلى 563 يورو مع وجوب الإقامة 5 سنوات على الأقل للحصول على الراتب وباقي الضمانات الصحية.
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