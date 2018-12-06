انت الان تتابع غابة متحركة.. 100 مليار شجرة في العقل البشري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٥ ص
يخطط علماء صينيون لرسم خريطة ثلاثية الأبعاد للخلايا العصبية والأوعية الدموية المعقدة في الدماغ البشري، وقال لوه تشينج مينج رئيس فريق البحث رئيس جامعة «هاينان» وكبير العلماء في معهد «سوتشو» للأدمغة التابع لجامعة «هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا» بالصين في تصريحات اليوم الخميس، إن هذا المشروع الطموح يشبه التقاط صور ثلاثية الأبعاد لغابة ضخمة تضم ما يقرب من 100 مليار شجرة، ليس فقط للغابة بأكملها، بل أيضا لكل غصن وورقة على كل شجرة، موضحًا أن الطريقة الحالية لتصوير الدماغ لا تُتيح للعلماء رؤية كل شيء.
ولفت تشينج مينج، إلى أن هدف البحث الجديد تطوير طرق جديدة للحصول على خريطة عالية الدقة لنرى بوضوح كيفية اتصال الشبكة العصبية بالدماغ. وأضاف رئيس فريق البحث رئيس جامعة «هاينان» وكبير العلماء في معهد «سوتشو» للأدمغة التابع لجامعة «هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا» بالصين،
ولفت تشينج مينج، إلى أن هدف البحث الجديد تطوير طرق جديدة للحصول على خريطة عالية الدقة لنرى بوضوح كيفية اتصال الشبكة العصبية بالدماغ.
وأضاف رئيس فريق البحث رئيس جامعة «هاينان» وكبير العلماء في معهد «سوتشو» للأدمغة التابع لجامعة «هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا» بالصين، أن البحث سيساعد في تحليل آليات أمراض الدماغ ودفع تنمية الذكاء الصناعي لها.
وأوضح تشينج مينج، أن التغيرات المستمرة في الشبكات العصبية وأنشطة الدماغ تشكل تحديات كبيرة لتحليل وظائف الدماغ، موضحًا أن الأنواع المختلفة للخلايا العصبية هى الأساس لتحليل وظائف الدماغ ولتشخيص وعلاج أمراضه.
شكرا لقرائتكم خبر عن غابة متحركة.. 100 مليار شجرة في العقل البشري على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .