انت الان تتابع غابة متحركة.. 100 مليار شجرة في العقل البشري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٩:١٥ ص

يخطط علماء صينيون لرسم خريطة ثلاثية الأبعاد للخلايا العصبية والأوعية الدموية المعقدة في الدماغ البشري، وقال لوه تشينج مينج رئيس فريق البحث رئيس جامعة «هاينان» وكبير العلماء في معهد «سوتشو» للأدمغة التابع لجامعة «هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا» بالصين في تصريحات اليوم الخميس، إن هذا المشروع الطموح يشبه التقاط صور ثلاثية الأبعاد لغابة ضخمة تضم ما يقرب من 100 مليار شجرة، ليس فقط للغابة بأكملها، بل أيضا لكل غصن وورقة على كل شجرة، موضحًا أن الطريقة الحالية لتصوير الدماغ لا تُتيح للعلماء رؤية كل شيء.

ولفت تشينج مينج، إلى أن هدف البحث الجديد تطوير طرق جديدة للحصول على خريطة عالية الدقة لنرى بوضوح كيفية اتصال الشبكة العصبية بالدماغ. وأضاف رئيس فريق البحث رئيس جامعة «هاينان» وكبير العلماء في معهد «سوتشو» للأدمغة التابع لجامعة «هواتشونج للعلوم والتكنولوجيا» بالصين،