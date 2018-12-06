ترامب يواجه وزارتي الدفاع والخزانة في قضية التربح

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - استطاع الديمقراطيون أن يتوجوا جهودا متواصلة منذ عدة أشهر لإدانة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضايا تربح من وجوده بالبيت الأبيض، وذلك بعد توجيه دعوى قضائية رسمية ضده

أحاطت العديد من الاتهامات والأزمات القضائية بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مدى عامين من توليه مهام البيت الأبيض، إلا أن أكثر القضايا صعوبة لا تزال غير ظاهرة للأضواء حتى الآن، خاصة إذا ما تمكن البعض من إثبات تربحه تجاريًا من منصبه كرئيس للبلاد. ومع اتجاه قضية التدخل الروسي إلى فصل النهاية، بدا من الواضح أن خصوم الرئيس الأمريكي يستعدون لتصدير أزمة سياسية جديدة لترامب، ولكن هذه المرة عن طريق "البيزنس" والأعمال التجارية الخاصة بالملياردير الأمريكي الشهير، الذي كان ظهوره السياسي مرتبطًا منذ البداية بمجموعة الأعمال التي يمتلكها.

وحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن ترامب بات على وشك أن يُجبر على تسليم الوثائق المتعلقة بأعماله، وعلى رأسها منظمة ترامب، كجزء من دعوى قضائية يدعمها الديمقراطيون. الديمقراطيون يقاضون ترامب لمخالفة الدستور.. هل تربّح من منصبه؟ وتزعم القضية أن الإنفاق الحكومي والأمريكي في فندق ترامب بالعاصمة

وحسب وكالة أنباء "أسوشيتد برس" الأمريكية، فإن ترامب بات على وشك أن يُجبر على تسليم الوثائق المتعلقة بأعماله، وعلى رأسها منظمة ترامب، كجزء من دعوى قضائية يدعمها الديمقراطيون. الديمقراطيون يقاضون ترامب لمخالفة الدستور.. هل تربّح من منصبه؟ وتزعم القضية أن الإنفاق الحكومي والأمريكي في فندق ترامب بالعاصمة واشنطن يرقى إلى حد وصفه بأنه هدايا مقدمة للرئيس، الأمر الذي يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور في الولايات المتحدة. وأصدر المحامون العامون في مقاطعة كولومبيا وماريلاند مذكرات استدعاء إلى إدارة الفندق و37 جهة، بما في ذلك وزارة الخزانة، ووزارة الدفاع، وإدارة الخدمات العامة، ووزارة التجارة، ووزارة الزراعة، وذلك في إطار متابعة القضية. وتبحث القضية بشكل متعمق مع جميع الإدارات المعنية بإنفاق أموال دافعي الضرائب، وذلك لإثبات ما إذا كانت لديها معلومات حول الأوضاع المالية ذات الصلة المالية لترامب. واستضافت المجموعات التي تمثل المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين والفلبين الأحداث في فندق ترامب في واشنطن منذ أن تولى منصبه، بحسب الوكالة. كان الرئيس الأمريكي قد رفض منذ فترة طويلة نشر إقراراته الضريبية، وبالتالي فإن الوثائق الجديدة يمكن أن تكون بمثابة كشف نادر لإمبراطورية الرئيس ترامب العقارية. ترامب يصطدم بالجمهوريين في قضية التحرش الجنسي ضد كافانوه الوكالة الأمريكية نوهت بأنه من غير المحتمل أن يتم الكشف عن أية إقرارات ضريبية شخصية، فقد طلب المحامون الحصول على الإقرارات الضريبية على مستوى الولاية الفيدرالية الخاصة بمنظمة ترامب والكيانات التجارية الأخرى الخاصة بالرئيس الأمريكي، وذلك وفقا لـ"أسوشيتد برس". ويبدو أن الهدف الرئيسي الذي يسعى له المحامون هو إثبات أن عائدات الفنادق تذهب إلى الرئيس من خلال الكيانات التابعة له، بما في ذلك أعضاء "قائمة الثقة" للرئيس الأمريكي، وهما إيريك ودونالد جونيو المسؤولان عن أعماله، بما يضمن له الحصول على أموال العائدات بناءً على طلبه. من جانبه، قال المدعي العام في ولاية ماريلاند بريان فروش: إن "ثمانية عشر كيانًا خاصًا، بما في ذلك المطاعم والأماكن والفنادق التي تتنافس مع فندق ترامب يتم استدعاؤها أيضًا، وذلك لإلقاء الضوء على الطبيعة غير العادلة لهذه المنافسة". وأضاف فروش: "لقد تلقى أموالا كثيرة من الحكومات الأجنبية والولايات، وتم نقلها على الأقل جزئيًا من خلال فندق ترامب في العاصمة". وأفادت منظمة ترامب في بيان تم إرساله عبر البريد الإلكتروني لوكالة أسوشيتد برس: "الشركة تبرعت طواعية بالأرباح إلى الخزانة، وخططت لتقديم مساهمة مماثلة في عام 2019". بزنس ترامب وإيفانكا قد ينهي الحرب التجارية مع الصين وأشارت الوكالة الأمريكية إلى أن ترامب حاول تعطيل الدعوى القضائية، حيث قال محامون من وزارة العدل: إن "ذلك سيؤدي إلى صرف الانتباه عن أداء الرئيس لواجباته الدستورية". ووفقًا للوثيقة التي تم تقديمها الثلاثاء الماضي، فإن ترامب مُتهم بانتهاك فقرة "المكافآت" في الدستور، وذلك عن طريق الأجور والأرباح الرسوم التي يحصل عليها من وجوده في البيت الأبيض".

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