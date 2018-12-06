انت الان تتابع «عنف النزهة وإهانة القضاء».. قطار محاكمات الخميس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - أولى جلسات محاكمة رئيس نادي الصيد السابق.. وجنايات الجيزة تنظر محاكمة متهمي أحداث عنف النزهة.. والحكم على متهم في «عنف الدقي».. ومحاكمة منتصر الزيات بتهمة إهانة القضاء

يمر قطار محاكمات اليوم الخميس -نهاية الأسبوع- بعدد من المحطات الهامة يحظى بعضها باهتمام الرأي العام، وتشهدها أروقة المحاكم بمحافظتي القاهرة والجيزة، وأبرزها نظر منتصر الزيات و5 آخرين بتهمة إهانة القضاء، والحكم على متهم بـ"أحداث عنف الدقي" ونظر محاكمة متهم بـ"أحداث عنف النزهة". البداية من محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء شرطة بطرة، التي تنظر إعادة محاكمة المتهم أحمد محمد وآخرين في القضية المتداولة إعلاميا بـ"أحداث عنف النزهة" التي وقعت في شهر ديسمبر من عام 2013.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهما بالاشتراك في مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين في قتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين بالإضافة إلى التجمهر والتعدي على

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح سليمان، ومحمد عمار، وسكرتارية محمد السعيد. وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهما بالاشتراك في مظاهرة انطلقت من منطقة عين شمس وحتى النزهة، واشتراكهم مع آخرين في قتل 9 مواطنين، والشروع في قتل 4 ضباط و10 مجندين بالإضافة إلى التجمهر والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، ومقاومة السلطات، والبلطجة. "عنف الدقي" "عنف الدقي" وتصدر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حكمها في إعادة محاكمة المتهم سيد رمضان في قضية أحداث العنف التي وقعت بمنطقة الدقي مطلع 2015. ونسبت النيابة العامة للمتهم الحاصل على حكم بالسجن المشدد 15 سنة، و19 آخرين تهم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، وتنظيم تجمهر يضم أكثر من خمسة أشخاص، والتلويح بالعنف، واستعراض القوة، والقتل والشروع فيه، على نحو أدى لمصرع حمادة فتح الله، وإصابة كل من: تامر عبد الغفار، ومحمود كامل، وحسين سيد حسن. كما نسبت النيابة لهم تهم حيازة أسلحة نارية ومفرقعات وزجاجات مولوتوف، بغرض استعمالها، للإخلال بالأمن العام، والتعدي على قوات الشرطة والمنشآت العامة والخاصة. محاكمة منتصر الزيات في إهانة القضاء كما تنظر الدائرة 17 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكري، محاكمة المحامي منتصر الزيات و5 متهمين آخرين؛ بتهمة إهانة القضاء. وكانت محكمة النقض قد قضت بعدم جواز الطعن المقدم من المتهمين الـ10 وفقًا لما قرره دفاع المتهمين، وأن محكمة النقض اعتبرت الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكما غيابيا أو حضوريا اعتباريا يجوز المعارضة لعدم حضور المتهمين بأشخاصهم أثناء نظر الجنحة أمام محكمة الجنايات، حيث تقدم دفاع هؤلاء المتهمين بطلب للمحامي العام الأول لنيابة جنوب القاهرة الكلية لتمكينهم من عمل معارضة في الحكم على ضوء حكم محكمة النقض الذي اعتبر حكم محكمة الجنايات غيابيا أو حضوريا اعتباريًا صادرا في جنحة ما يجوز معه قانونا المعارضة فيه، وبالفعل تمت المعارضة وتحدد لنظرها أمام ذات الدائرة التي أصدرت الحكم السابق. وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات. رئيس نادي الصيد السابق رئيس نادي الصيد السابق وتنظر محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار جمال علي عبداللاه محمد أولى جلسات محاكمة رئيس نادي الصيد السابق؛ لاتهامه بإتلاف سجلات حضور الجمعية العمومية لإخفاء واقعة تزوير توقيعات أعضاء النادي. وباشرت نيابة الأموال العامة تحقيقاتها برئاسة المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول والمستشار عبد الله محمد، رئيس نيابة الأموال العامة. وكشفت التحقيقات أن رئيس نادي الصيد السابق "عمرو.ا"، قام بتزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادى الصيد وقت توليه رئاسة النادى، وإتلاف مستنداتها عمدًا. وأشارت التحريات إلى أن المتهم أصدر تعليماته لأفراد الأمن المبيت لحراسة النادي بعد إغلاقه في المواعيد الرسمية بحرق الأوراق الخاصة.

شكرا لقرائتكم خبر عن «عنف النزهة وإهانة القضاء».. قطار محاكمات الخميس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .