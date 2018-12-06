إعلان بطلان نتائج الانتخابات البرلمانية في كابول

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:وكالات ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٤٨ ص

حرب أفغانستان

أعلن المتحدث باسم اللجنة المستقلة للشكاوى الانتخابية علي رضا روحاني، عن اتخاذ اللجنة قرارا ببطلان نتائج الانتخابات البرلمانية في كابول، ونقلت وكالة "سبوتنيك الروسية" عن صحيفة "إطلاعات روز" أن اللجنة "في جلستها، أمس الأربعاء، قررت إعلام بطلان الأصوات بحوزة كابول في الانتخابات النيابية التي جرت في 20 و 21 أكتوبر الماضي، وكان الرئيس أشرف غني، يرافقه عدد من أعضاء الطاقم الوزاري وكبار المسؤولين في الدولة قد أدلوا بأصواتهم، في إحدى المدارس القريبة بمحيط القصر الرئاسي في كابول.

وجرت الانتخابات في ظل إجراءات أمنية مشددة للغاية بعد الاعتداءات الأخيرة، إذ شارك نحو 69 ألف عنصر بتأمين يوم الانتخابات في عموم أرجاء البلاد. وأعلنت لجنة الانتخابات المستقلة في أفغانستان، الأسبوع الماضي، الموعد النهائي للانتخابات الرئاسية وكذلك الانتخابات البرلمانية في إقليم غزني، وقال رئيس اللجنة الانتخابية