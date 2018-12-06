انت الان تتابع صحف الإمارات: محادثات يمنية بالسويد والعالم يودع بوش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - الصحف أشارت إلى تخوف الرئاسة الفرنسية وقلقها من أعمال عنف واسعة قد تحدث السبت المقبل خلال التظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة "السترات الصفراء"

تنوعت عناوين صحف الإمارات الصادرة صباح اليوم الخميس، وتصدر تشييع جنازة بوش الأب والمحادثات اليمنية التي تنطلق اليوم في السويد اهتمامات تلك الصحف بالإضافة إلى العديد من الموضوعات والقضايا التي تشغل الرأي العام. وتحت عنوان "محادثات السويد تنطلق اليوم وآمال بتحقيق سلام مستدام"، ذكرت صحيفة "الخليج" أن المبعوث الدولي إلى اليمن مارتن جريفيث أعلن أن محادثات السلام في السويد ستنطلق اليوم، فيما أكد وزير الخارجية اليمنية خالد اليماني، عزم حكومة بلاده الشرعية تحقيق خطوات إيجابية لبناء الثقة في المشاورات وتنفيذ إجراءات إطلاق سراح كل الأسرى والمختطفين.

كانت الولايات المتحدة قد رحبت، مساء أمس الأول الثلاثاء، بمحادثات السلام اليمنية في السويد واصفة إياها بأنها "خطوة أولى ضرورية وحيوية"، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط فيها بالكامل ووقف أي أعمال عدائية جارية. فيما أوضحت صحيفة "الوطن" أن وفد الحكومة اليمنية وصل أمس، العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث سيشارك

كانت الولايات المتحدة قد رحبت، مساء أمس الأول الثلاثاء، بمحادثات السلام اليمنية في السويد واصفة إياها بأنها "خطوة أولى ضرورية وحيوية"، داعية جميع الأطراف إلى الانخراط فيها بالكامل ووقف أي أعمال عدائية جارية.

فيما أوضحت صحيفة "الوطن" أن وفد الحكومة اليمنية وصل أمس، العاصمة السويدية ستوكهولم، حيث سيشارك في مشاورات السلام مع الانقلابيين الحوثيين برعاية الأمم المتحدة، حسب ما قال مصدران قريبان من الوفد.

ويترأس الوفد اليمني الحكومي، الذي يضم 12 شخصا، وزير الخارجية خالد اليماني، وفقا لمصدر قريب من الوفد، في وقت لم تعلن الأمم المتحدة بعد رسميا عن موعد لبدء هذه المحادثات.

وبالانتقال إلى فرنسا، وتحت عنوان "باريس تواصل التراجع لاستيعاب الاحتجاجات.. وترامب يسخر من ماكرون"، كشفت صحيفة "الإمارات اليوم" أن الحكومة الفرنسية واصلت التراجع، أمس، واعدة بمراجعة الإصلاحات الخلافية حول الضريبة على الثروة، على أمل استيعاب الاحتجاجات، ومنع تكرار ما حصل السبت الماضي، من أعمال عنف خلال تظاهرات "السترات الصفراء".

ونوهت الصحيفة بسخرية الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من جديد على "تويتر"، من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مستغلاً متاعبه بسبب الاحتجاجات.

أما صحيفة "الاتحاد" فقد أفادت بأن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب ذكر أن حكومته تخلت عن زيادة الضرائب على الوقود بعد أن علقت العمل بها لستة أشهر فقط، وذلك في أعقاب احتجاجات عنيفة.

وأوضحت الصحيفة أن الرئاسة الفرنسية أعربت الأربعاء، عن قلقها من أعمال عنف واسعة تحصل السبت المقبل خلال التظاهرات الاحتجاجية التي دعت إليها حركة "السترات الصفراء".

وقال مصدر في قصر الإليزيه: "لدينا أسباب تدعو للخوف من أعمال عنف واسعة" خلال التظاهرات التي تستعد "السترات الصفراء" لتنظيمها رغم تنازلات الحكومة.

وتحت عنوان "قادة العالم يشيعون بوش الأب"، ذكرت "الخليج" أن عددا من زعماء وقادة العالم، يتقدمهم الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب، والرؤساء السابقون الأحياء، شيعوا جنازة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج هربرت ووكر بوش (الأب) الذي وافته المنية الجمعة الماضي عن عمر يناهز 94 عامًا.

إضافة إلى ترامب، حضر الجنازة التي أقيمت في كاتدرائية واشنطن الوطنية، أربعة رؤساء أمريكيين سابقين، هم جيمي كارتر، وبيل كلينتون، وباراك أوباما، إضافة إلى جورج بوش الابن، وعدد من العمال والتقنيين الذين عملوا في منازل أسرة بوش.

ومن بين القادة الأجانب الذين قدموا لحضور الجنازة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي وصفت الراحل بأنه ضربة حظ في التاريخ الألماني، وأشادت بدوره في العلاقات عبر الأطلسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا، وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز، ورئيس الوزراء البريطاني الأسبق جون ميجور، ورئيس الوزراء الكندي الأسبق بريان مولروني.

فيما كشفت صحيفة "البيان" تحت عنوان "تهم فساد تلاحق ابنة رئيس جيبوتي في فرنسا"، أن جماعة حقوقية فرنسية وجماعة أخرى من جيبوتي تلاحقان ابنة رئيس جيبوتي وزوجها قضائياً بتهم فساد، ورفعتا دعوى ضد الرئيس وحاشيته لأنهم استولوا على عقارات مهمة في فرنسا، وفق ما جاء في مجلة "لو نوفو أوبزرفاتور" الفرنسية الأسبوعية.

وقالت الجماعتان: إنهما "رفعتا الدعوى ضد حاشية الرئيس الجيبوتي في أكتوبر الماضي لإساءة استخدام الأصول العقارية واختلاس الموارد العامة وخيانة الأمانة ورشوة مسؤولين عموميين"، وفق ما ذكرته المجلة.