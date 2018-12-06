الان تتابع فلسطين عضوا في اللجنة الاستشارية لترشيح قضاة “الجنائية” الدولية والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل لاهاي - الخليج 365:
اختارت اللجنة الاستشارية لترشيح قضاة المحكمة الجنائية الدولية، النائب العام لدولة فلسطين، أحمد براك، عضوا فيها، في أول تمثيل رسمي من نوعه لدولة فلسطين.
وثبتت اللجنة عضوية براك، أمس الأربعاء، عضوا عن قارة آسيا، أثناء افتتاح أعمال جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، التي تجري أعمالها في مدينة لاهاي، وذلك بعد اختياره من بين عشرات المرشحين من دول مختلفة.
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