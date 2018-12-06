شكرا لقرائتكم إيران.. انفجار سيارة مفخخة في تشابهار ومقتل قائد الشرطة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني الخميس، نقلاً عن مسؤول، أن هجوماً وقع في مدينة #تشابهار الساحلية في جنوب إيران. وأضاف أن "ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب آخرون"، في "هجوم إرهابي"، فيما ذكرت وكالة أنباء "إرنا" الرسمية أن الهجوم نُفذ بسيارة مفخخة.

في حين أفادت وسائل إعلام محلية بمقتل قائد شرطة المدينة، ومواطنين اثنين بعملية انتحارية.

إلى ذلك، أفادت مصادر لـ"العربية.نت" أن الهجوم استهدف مركز قيادة قوات الشرطة في المدينة. وأضافت أن مهاجماً مستقلاً سيارة مفخخة نفذ هجوماً انتحارياً أوقع عدة قتلى وجرحى.

ودوى صوت الانفجار في أرجاء المدينة، تلاه صوت إطلاق نار كثيف حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.