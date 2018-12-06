شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد.. "صناعة البرلمان" تناقش أسباب تدهور صناعة الغزل والنسيج فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب 4 اجتماعات الأسبوع المقبل، الأول يوم الأحد لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب سمير البطيخى، أحمد همام، محمود الضبع، بلال النحال، بشأن مصانع الغزل والنسيج على مستوى الجمهورية، مع بيان أسباب ضعف صناعة الغزل والنسيج بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية، والخسائر التى تلحق بشركتى سيتا وفيستيا بمحافظة الإسكندرية، مع بيان خطة تطوير مصانع قنا للغزل والنسيج.

وتعقد اللجنة اجتماعها الثانى، يوم الأحد أيضا، لمناقشة موضوعات طلبات الإحاطة المُقدمة من النواب سعد الجمال، قاسم فرج، رضوان الزياتى، بشأن الأسباب التى أدت إلى توقف التطوير بمصنع الحديد والصلب بحلوان، ومدى عزم الشركة القابضة للصناعات المعدنية تحويل نشاط الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبى زعبل من نشاط صناعى إلى سكنى فى الوقت الذى تتجه فيه الدولة إلى دعم الصناعة.

أما الاجتماع الثالث للجنة الصناعة فسيكون يوم الاثنين، وسيتم تخصيصه لعقد جلسة استماع لمناقشة مشكلات المنظومة الصناعية وما تتعرض له الصناعة من أوجه خلل وقصور فى التشريعات الحاكمة وخاصة فى مجال الضرائب والجمارك والغاز والكهرباء ونظم المواصفات والجودة للسلع والمنتجات.

وتعقد اللجنة اجتماعها الرابع يوم الثلاثاء، ويناقش موضوع طلب الإحاطة المُقدم من النائب طارق متولى بشأن عدم صرف المساندة التصديرية إلى المصدرين والتى تقف حائلا أمام قيامهم بالتصدير والنفاذ للأسواق الخارجية.