فتح صناديق الاقتراع بإنتخابات مجلس نقابة المحررين في الفوروم دو بيروت

افادت معلومات صحافية عن "فتح صناديق اقتراع إنتخابات مجلس ​نقابة المحررين​ في الفوروم دو بيروت".

وفي وقت سابق اعلنت ​نقابة محرري الصحافة​ اللبنانية عن إقفال باب الترشح حيث بلغ عدد المرشحين 37 مرشحا، وهم بحسب ورود ترشيحاتهم الزملاء: يوسف(جوزف) مارون القصيفي، مارك جهاد بخعازي، يوسف محمد دياب، محمد نافذ فيصل قواص، قاسم علي متيرك، يقظان حسين التقي، ​علي ابراهيم​ يوسف، سكارلت شديد حداد، سعيد نديم آل ناصر الدين، واصف سليم عواضة، نبيل علي ماجد، حبيب نبيه شلوق، هلا أمين بيراق، تمام حيدر حمدان، الياس بشارة عون، أحمد نجيب درويش، مازن فيصل السماك، داوود رضا رمال، حسين احمد زلغوط، مي ​محمد بديع​ سرباه شهاب، جورج طانيوس البكاسيني، جورج توم شاهين، جورج منصور برباري، نجم ملحم هاشم، مي يعقوب عبود ابي عقل، فيرا آرام جولهجيان، ​عصام فارس​ شلهوب، انطوان ميشال الشدياق، أندريه عبدو قصاص، منير يوسف طانيوس نجار، ريما منير صيرفي، نبيل طانيوس حرب، رمزي أمين عبد الخالق، خليل يوسف فليحان، صلاح وسيم تقي الدين، رمزي محمود المشرفية، يمنى الياس الشكر.