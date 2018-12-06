النشرة: انطلاق الحافلة التي تقل دفعة من النازحين السوريين من شبعا الى بلدهم

افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، عن انطلاق الحافلة التي تقل الدفعة الجديدة من ​النازحين السوريين​ الذين قرروا العودة طوعا الى ​سوريا​، من ​بلدة شبعا​ وقرى ​العرقوب​ المجاورة والبالغ عددهم 23 شخصا غالبيتهم من النساء والاطفال، في حين كان من المقرر ان يعود 28 شخصا كانوا قد سجلوا اسماءهم في وقت سابق لدى مكتب ​الامن العام​ في شبعا، أي بغياب 5 اشخاص دون ان تعرف الاسباب، وقد جرى تجميع النازحين العائدين صباح اليوم في نادي شبعا في منطقة البيادر في ظل اجراءات امنية مشددة اتخذتها عناصر من ​الامن العام اللبناني​ واخرى من ​الجيش​ بهدف تسهيل عملية العودة لهؤلاء النازحين.

وأفاد مراسل النشرة ان من المقرر ان تسلك الحافلة طريق شبعا راشيا الوادي المصنع بمواكبة من الامن العام والجيش اللبناني.

وكانت نظمت وزارة الصحة حملة تلقيح للنازحين المغادرين في شبعا، حيث تم تلقيح عشرة اطفال ضد الشلل باشراف من طبيب القضاء الدكتورة ندى حمد ومساعدة عدد من المسعفين.