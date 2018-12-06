قوى الأمن:توقيف شخصين نفذا 15 عملية سلب على طول اوتوستراد بيروت طرابلس

أعلنت المديرية العامة ل​قوى الأمن الداخلي​ أنه "حصلت في الآونة الأخيرة، ضمن محافظات بيروت، ​جبل لبنان​ والشمال، عدّة ​عمليات سلب​ بقوة ​السلاح​ من قبل عصابة تستخدم سيارات أجرة (تاكسي)، ويتوجهون بضحاياهم إلى أمكنة معزولة، ومن ثم يقومون بسلبهم ما توفّر معهم من مال وأجهزة خلوية وأجهزة حواسيب محمولة "لابتوب"، مستخدمين مسدساً حربياً أو "سكين شفرة" وعلى أثر ذلك، باشرت ​شعبة المعلومات​ في قوى الأمن الداخلي إجراءاتها الميدانية لكشف هوية الفاعلَين، ونتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكنت قوة خاصة من الشعبة المذكورة من توقيفهما بتاريخ 4/12/2018 في منطقتي كفر عقّا والمنية، وهما:- ط. ش. (مواليد عام 1980، لبناني) - ي. ي. (مواليد عام 1994، لبناني) وجرى ضبط سيارتين استخدماها في ​عمليات السلب​، من نوع "​مرسيدس​" و"كيا بيكانتو" و"سكين شفرة" ومسدس معدني مزيّف و /6/ هواتف خلوية مسلوبة وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب اليهما، وبقيامهما بحوالي /15/ ​عملية سلب​ بقوة السلاح على طول أوتوستراد بيروت – ​طرابلس​، وبخاصةٍ في مناطق: ضبيه، زوق مصبح، زوق مكايل، جونيه، نهر إبراهيم، جبيل،المنصف، كفر عبيدا، والبترون كما اعترفا ببيع المسروقات وإنفاق ثمنها على ألعاب الميسر وقد أودعا المرجع المختص بناءً على إشارة القضاء".